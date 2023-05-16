Arslantaş: “Demokrasi bayramı yaşatan hemşerilerime teşekkür ediyorum”

Güç Birliği Partisi'nden Adıyaman 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Öztan Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçiminde, Adıyaman başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde demokrasinin gereğinin yerine getirildiğini kaydetti.

Dünyaya örnek olacak bir demokrasi örneği gösterildiğini ve vatandaşların iradelerini sandığa yansıttıklarını kaydeden Öztan Arslantaş, “Demokrasimizin gereğini yerine getirmek için sandık başına giderek oyunu kullanan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Milletvekili seçilen arkadaşlarımızı tebrik eder, seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

Antalya'da turizm sektöründe işletmeleri bulunan İşadamı Öztan Arslantaş, 6 Şubat depreminin hemen ardından özellikle Tut ilçesinde vatandaşlara gıda, giysi ve çeşitli yardım malzemeleri getirerek, dağıtımını yapmıştı.