Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Kahta Diyarbakır yolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ömer Y. (47) yönetimindeki 02 KB 032 plakalı otomobil ile Yasin D. (29) yönetimindeki 27 O 7692 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ömer Yaban ile motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Erkan Erçelebi (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.