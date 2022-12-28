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Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde inşaatın asansör boşluğuna Ömer K., isimli işçi düştü. Boşluğa düşerek yaralanan Ömer K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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