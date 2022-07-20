İhlas Haber Ajansı

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Asansör boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, bir binanın asansör boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir binanın asansör boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde bulunan bir binanın asansör boşluğunda kedi seslerinin geldiğini duyan Zeynel Koca isimli vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kediyi kurtardı. Her hangi bir yarası bulunmayan kedi, daha sonra serbest bırakıldı.

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