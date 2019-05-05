Asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Adıyaman'da asansörde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'ndeki Selçuklu İş Hanı'nda asansöre binen 14 yaşındaki Suriyeli Muhittin Murat, asansörün zemin kata gelmesi ile asansörde mahsur kaldı. Murat'ın asansörde mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansör kapısını açarak Muhittin Murat'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.