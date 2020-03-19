Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılım gösterdiği Sakarya Caddesi üzerindeki asayiş uygulamasında bir çok araç durdurularak arandı. Aranan araçlarda bir olumsuzlukla karşılaşılmazken aynı zamanda araçlarda bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.