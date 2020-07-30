ASDEP'ciler korona virüsü karşı uyarıyor

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri vatandaşlara korona virüse karşı alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıtıyor. Kurban Bayramı öncesinde, maske, mesafe ve hijyen konuları başta olmak üzere alınması gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Korona virüse karşı alınacak 14 kuralın çok önemli olduğunu dile getiren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Koruna virüsün başlama sürecinden itibaren aktif olarak sahada olan ekiplerimiz, Kurban Bayramı öncesinde de yine sahada vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyor. Ekiplerimiz sahada vatandaşlarımıza korona virüse karşı tedbirlerin yer aldığı broşürlerden dağıtıyor. Sosyal mesafenin çok büyük önem kazanacağı Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın duyarlı davranmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.