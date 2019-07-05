Asfalt çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık'la birlikte genişletme çalışmaları ile birlikte 1. ve 2. kat asfalt çalışması da yapılan Adıyaman-Vartana yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yol çalışmalarını gerçekleştiren işçilerle sohbet edip yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aykut Pekmez, belediye tarafından genişletme çalışmaları ve il özel idaresi tarafından 1. kat sathi kaplaması yapılan ve önümüzdeki günlerde 2. kat sathi kaplaması yapılacak olan Adıyaman-Vartana yolunun vatandaşlara daha kaliteli ulaşım imkanı sunacağını söyledi.