Asgari ücret olumlu tepkiler aldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2019'da uygulanacak asgari ücretin net 2 bin 20 TL olduğunu açıklamasına toplumun çeşitli kesimlerinden olumlu tepkiler aldı

2019 yılı asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak açıklanmasını çeşitli sivil toplum kuruluşları olumlu karşılayarak, işverenin üzerindeki yükün hafifletilmesi gerektiğine işaret edildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, yeni asgari ücret ile ilgili olarak, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 2019 yılı için 2 bin 20 lira olarak açıkladı. Çalışmalar uzlaşı içerisinde yürütüldü. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ancak bu noktada sanayicilerinde sıkıntıları var. Bizler işverenler olarak zor şartlar altında işletmelerimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. İşverenler üzerinde çok büyük yükler var. Bu ekonomi yönetimi tarafından da bilinmektedir. Bu anlamda hükümetin, istihdam üreten işverenlerle ilgili vergi yükü konusunda revizyona gitmesi gerekiyor. Vatandaşımız daha rahat, daha sosyal yaşayabilsin ama ekonomik gerçeklik var. İşverenlerin ödeme gücünün olması açısından teşviklerin verilmesi ve bu yönde çalışma yapılması gerekiyor. 2 bin 20 lira günümüz koşullarında yaşanabilir bir rakam ama bir taraftan da sanayicimizin ayakta kalması için içinde bulunduğumuz koşulların getirdiği bir takım sıkıntılarında göz önünde bulundurulması lazım” dedi.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, işçilerin memnuniyetini ve piyasa dengelerini de göz önünde bulundurarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2019'da uygulanacak asgari ücretin net 2 bin 20 TL olmasını güzel bir gelişme olarak değerlendirdi.

Başkan Ziya Duranay,” Bu güzel gelişmeyi teşkilat olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl net asgari ücret bin 603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre asgari ücrette artış yüzde 26 oldu. Kol emeği ve alın teriyle ülkemize değer katan işçilerimiz için ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yaşanan onca olumsuzluklar karşısında milyonlarca asgari ücretlinin enflasyona kurban edilmediğini görüyoruz. Bu çalışanlar adına memnuniyet verici bir gelişmedir. Asgari ücret tamamen vergi dışında olmalıdır. Madalyonun bir diğer kısmı ise işverenleri ilgilendiriyor. İşverene maliyeti 3 bin 5,65 TL. Mevcut sistemde net ücretle yapılan anlaşmalar nedeniyle tüm yasal yükümlülükler işveren üzerinde kalmaktadır. İşverenlere getirilecek yükü hafifletmek gerekmektedir. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere dört farklı kesinti yapılmaktadır. Ücretlerden kesilen vergiler, sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ile sosyal sigorta ve işsizlik sigortası priminin primi işveren payı toplamı net ücrete oranlandığında, oldukça yüksek tutarda vergi yükü olduğu görülmektedir. Bir nebze işverenlerimizin yükünün hafifletilmesi için Hükümetimizden işverene yük getiren vergilerin kaldırılması talep ediyoruz” dedi.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ise, yeni asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bugünlerde yaşadığımız ekonomik krizde alım gücüne göre düşük gibi görünse de ülkemizdeki işverenlerinde mevcut durumu ve istihdamı devam ettirmesi açısından ideal bir planlama olduğunu görmekteyiz. Sürdürülebilir bir kalkınmanın tesis edilmesi çok önemliydi. Beşeri ve sosyal ekonominin ve de çalışma hayatının başarısını güçlendirmek adına tüm dengelerin korunduğunu söyleyebilirim. İşçi ve işverenlerimizin ortak bir paydada buluşarak nihai bir durum ortaya çıkması da bizleri ayrıca sevindirmiştir” dedi.

Yeni asgari ücretin işveren ve işçiye hayırlı olması temennisinde bulunan TÜMSİAD Adıyaman Şube Başkanı Erkan Çakmak, “İşçi açısından bakıldığında enflasyon oranının dikkate alındığı ortaya çıkmıştır. İşveren açısından ise mevcut ekonomik kriz koşulları dikkate alındığında asgari ücrete devlet desteğinin verilmesi şarttır. Bu durumun mutlaka göz önüne alınarak gerekli desteğin sağlanması gerekir. İşçi ve işverenin mağdur olmaması için bu hususlara dikkat edilmelidir. Yeni asgari ücret her iki tarafa da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.