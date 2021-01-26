İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşı vurmaya gittiği yaşlı kadının evini süpürdü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 85 yaş üstü yaşlı kadına aşı vurmaya giden sağlık görevlisi, yaşlı kadının evini süpürerek düzenledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 85 yaş üstü yaşlı kadına aşı vurmaya giden sağlık görevlisi, yaşlı kadının evini süpürerek düzenledi.


Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana geldi. 85 yaş üstü vatandaşlara aşı vurmakta görevli sağlık görevlileri Meryem Taş isimli yaşlı kadının evine gitti. Sağlık görevlilerinden Medine Akkuş, yaşlı kadının rahatsız olduğunu fark edince süpürge ile evini temizleyerek, evi düzenledi.


Besni İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekibinin yaptığı bu davranış büyük beğeni topladı. Korona virüs sürecinde canla başla her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarının bu davranışı hem sağlık camiası hem de vatandaşlar tarafından takdir edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.