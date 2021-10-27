Aşılanma oranını yükseltmeye yönelik toplantı yapıldı

Türkiye'de sarı kategoride 67.5 aşılanma oranıyla yer alan Adıyaman'da, valilik koordinesinde aşılanma oranının yükseltmeye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, kurum amirleri, muhtarlar ve STK başkanları katıldı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, sivil toplum kuruluşları başkanları ve muhtarlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgilendirmeler yaparak aşı ikna timine katılımları konusunda destek vermelerini istedi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, "Aşı olmak istemeyen vatandaşlarımıza aşının faydalarını anlatarak, aşı olmaya ikna ediyoruz. Aşı olmama nedenini öğrenip, çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu hakkında bilgi veriyoruz. Buradan Adıyamanlı hemşerilerime bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli silahlarımızdan bir tanesidir. Vatandaşlarımızı aşılayarak Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabiliriz” dedi.

Daha sonra konuşan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ise, “Yapılan birebir görüşmelerde kafalardaki soru işaretleri gideriliyor. Aşı timleri görüştükleri vatandaşları ikna ederek sağlık kuruluşlarımıza davet ediliyorlar. Aşı olmak istemeyenlere ise aşı konusunda detaylı bilgilendirme yapılıyor. Bu bağlamda vatandaşlarımıza aşı uygulamaları hakkında detaylı bilgi verilip, aşı olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz” diye konuştu.