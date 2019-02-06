Adıyaman'da hasta ve yaralıların umudu olan 112 personelleri, vakaların ihbarından ulaşım ve hastane müdahalesine kadar birçok alanda sıkıntı ile karşılaşıyor. 112'ye gelen asılsız çağrıların ardı arkası kesilmiyor.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Komuta Kontrol Merkezine aylık düşen 50-60 bin çağrıdan sadece yaklaşık 5 bini asıllı geriye kalanlar ise asılsız çağrı olarak düşüyor. Aylık 50 ile 60 bin arasında düşen asılsız çağrılardan dolayı 112 ekiplerinin zaman kaybı yaşamasına neden oluyor. Ücretsiz olan “112 Acil Ambulans” hattını arayan binlerce kişi hastası olmamasına rağmen bir birinden farklı ya sorular soruyor ya da arayarak konuşmuyor. Acil hastalar ve hasta yakınların meşgul edilen 112 hattından dolayı zaman zaman ekiplere ulaşmakta sıkıntı yaşaya biliyor.

112 Acil hattının gereksiz yere meşgul edilmemesini vurgulayan 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Tuğba Adıgüzel, “ Adıyaman 112'ye aylık ortalama 50-60 bin çağrı düşmektedir. Bu çağrılardan yaklaşık 5 bini gerçek hastalar olmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız 112 telefon hattını gereksiz yere meşgul etmemeleridir. Bu asılsız çağrılardan dolayı gerçek hastalara ulaşım sağlamada sıkıntılar olabilir. Asılsız çağrılar nedeniyle gerçekten bizlere ihtiyacı olan hastalar ve hasta yakınları bizlere ulaşmakta sorun yaşayabilirler. 112'yi gereksiz yere lütfen meşgul etmeyelim” diye konuştu.