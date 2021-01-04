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Asırlık halılar ilgi odağı oldu

Adıyaman’da asırlık kilim ve halılar vatandaşların gözdesi haline geldi.

Adıyaman'da asırlık kilim ve halılar vatandaşların gözdesi haline geldi.


El emeği göz nuru olan ve asırlardır günümüze kadar gelen Osmanlı motifleriyle süslenmiş tarihi halılar, hem Adıyamanlıların hem de başka illerden gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. Babadan kalma halıcılık mesleğini icra eden Salih Esen, ellerinde 100 yıllık kilim ve halıların olduğunu belirtti.


Dayanıklı, kullanışlı ve kaliteli olmasından dolayı halılara son zamanlarda ilginin arttığını dile getiren Salih Esen, halı fiyatlarının 6 bin TL ile 20 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

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