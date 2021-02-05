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Aşıya giden filyasyon ekibi çamura saplandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde köylere aşıya giden filyasyon ekipleri çamura saplandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde köylere aşıya giden filyasyon ekipleri çamura saplandı. Filyasyon ekiplerinin yardımına köylüler traktörle yetişti.


Gerger ilçesine bağlı köylerde bulunan 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Korona Virüs (Covid-19) aşısı yapmak için yola çıkan filyasyon ekibi, Geçitli Köyü ile Harmuzan Köyü arasında çamura saplandı.


Sağlık görevlileri, çamura saplanan aracı çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Burada dakikalarca mahsur kalan filyasyon ekipleri için olay yerine gelen köylüler traktöre bağladıkları halat ile ekip aracını çekti. Çamura saplanan ekip aracının kurtarılması sonrasında ekipler aşı yapmak için yollarına devam etti.

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