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Askerlik şubesi personellerine eğitim verildi

Adıyaman’ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Kahta Askerlik Şubesinde görevli personellere acil durum eğitimleri verildi.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Kahta Askerlik Şubesinde görevli personellere acil durum eğitimleri verildi.


Kahta İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri tarafından verilen eğitime askerlik şubesi personelleri yoğun ilgi gösterdi. Önleme ve acil durum yönetimi eğitiminin verildiği seminerde askerlik şubesi çalışanlarına yangına müdahale, yangından korunma, yapılması gerekenler ve kurtarmalar anlatıldı.

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