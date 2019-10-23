İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Askerlik Şubesinde çevre düzenlemesi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Askerlik Şubesinde çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.


Şehir genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adıyaman Belediyesi, vatandaşa olduğu kadar kamu kurumlarına da desteklerini sürdürüyor. Varlık Mahallesinde bulunan Adıyaman Askerlik Şubesi'nin çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şube içerisine parke taşı döşedi. Askerlik Şubesi bahçesinde ve etrafında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.