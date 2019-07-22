ASKİM Ekipleri bulvardaki mazgalları temizledi

Havaların ısınmasıyla birlikte rutin çalışmalarının yanında yaz hazırlıklarını da sürdüren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, sıcak havadan dolayı artan kokulara engel olmak için Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yağmur suyu tahliye mazgallarında temizlik çalışması yaptı. Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, “ASKİM olarak yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mevsimlik çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Bu anlamda ekiplerimiz olası kötü kokunun önüne geçmek için yağmur suyu hatlarının ızgaralarını temizliyor. Özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan yağmur suyu tahliye mazgallarında gerçekleştirilen çalışmalarımız kent genelinde devam edecek” diye konuştu.

Vatandaşlarda gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.