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ASKİM'den kış hazırlığı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle rutin çalışmalarının yanında mevsimsel hazırlıklarını da sürdüren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, olası bir aşırı yağışa karşın şehir genelindeki yağmur suyu tahliye ızgaralarında temizlik çalışması yaptı. Atatürk Bulvarı ve çevreyolları başta olmak üzere şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "ASKİM olarak kış öncesi hazırlıklarımıza hız vermiş durumdayız. Atatürk Bulvarı, çevreyolları ve diğer noktalarda gerçekleştirdiğimiz yağmur suyu tahliye ızgaralarındaki temizlik çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah temizlik işleminden sonra olası bir şiddetli yağmura karşı yağmur suyunun yer altına daha kolay ulaşımı sağlanacak. Vatandaşlarımızın bu yıl kış mevsimini sorunsuz geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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