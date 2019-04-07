İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Asma köprüden çaya düşen şahıs öldü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde tahta asma köprüden çaya düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tahta asma köprüden çaya düşen şahıs, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyü Yüksekova mezrasında meydana geldi. Turan Toprak (53) isimli vatandaş, Yarpuzlu Çayı üzerinde bulunan tahta asma köprüden geçtiği esnada dengesini kaybederek çaya düştü. Düşmenin etkisiyle başını çarptığı tahmin edilen Turan Toprak'ın cansız bedeni Yarpuzlu Çayı'nda yaklaşık 2 kilometre sürüklendi. Yarpuzlu köyü yakınlarında dere yatağından AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan Turan Toprak'ın cansız bedeni Sincik İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.