Atalay muhtarlar ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Vakkas Atalay mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan aday adayı Mustafa Vakkas Atalay mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundu. Aday adaylığını açıkladığı günden itibaren ziyaretlerini sürdüren Atalay, bu kez de muhtarlarla bir araya geldi.

Gölbaşı'nı kentin en gözde ilçesi yapmak için kolların sıvadıklarını belirten Atalay, “Halkın sorunlarını ve beklentilerini en yakından bilen mahallerimizin temsilcileri olan muhtarlarımızı ziyaret ettik. Yerel seçimler ve aday adaylığı sürecimizle alakalı fikir alış verişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.