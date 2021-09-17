Atatürk Barajı yeşile büründü

Adıyaman'da Atatürk Barajı göletinin bir kısmı yeşil renge büründü.

Bu yıl yaşanan kuraklık ile birlikte Atatürk Barajı göletinde su seviyesi düştü. Su çekilmesinin yaşandığı baraj göletinin Sitilce mevkisinde sahile yakın kısımlarda yüzey tamamen yeşile büründü.

2016 ve 2019 yıllarında da benzer görüntülerin oluştuğu Atatürk Barajı'nda, oksijen oranının 4 miligramın altına düşmesi nedeniyle alt patlama olmuş ve buna bağlı olarak ötrofikasyon meydana gelmişti.

Önceki yıllara göre daha yoğun ve geniş alanı kaplayan yeşil rengin yine ötrofikasyon sonucu oluştuğunu belirten Çevre Mühendisi Bekir Yıldırım, “Kurak geçen mevsimlerden dolayı suyun çekilmesiyle birlikte ötrofikasyon meydana gelmektedir. Ötrofikasyon, dışardan gelen katı atık besin maddeleriyle su yüzeyinde katman oluşmaktadır. Bu su yüzeyinde oluşan ötrofikasyon canlıların oksijensiz kalmasına sebebiyet vermektedir. Ötrofikasyonun kalan tabaka olması, suyunda durgun olmasından dolayı canlılara zarar verebilmektedir” dedi.