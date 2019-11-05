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Atatürk Bulvarı, Adıyaman'ın vitrini olmaya devam edecek

Adıyaman Belediyesi, şehrin vitrini olarak kabul edilen Atatürk Bulvarı orta refüjünde bakım ve düzenleme çalışmaları yapacak.


Geçtiğimiz yıllarda orta refüjüne sulama hattı döşenen Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Şehrin doğusunda bulunan ziyaret çayı köprüsü ile şehrin batı kısmında bulunan polis evi arasındaki yaklaşık 13 kilometrelik alana otomatik sulama sistemi döşeyip, çimlendirme ve bitkilendirme çalışmaları yapacağız. Yılın sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çalışmamız sonucunda bulvar daha renkli ve güzel bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.

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