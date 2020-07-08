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Atatürk Bulvarında peyzaj düzenlemesi

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan şevlerde düzenleme ve bitkilendirme çalışması yaptı.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehrin batı girişinde yer alan Petrol Caddesi ile Atatürk Bulvarı bağlantısındaki şevlerde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, yamaçların düzenlendiğini ve bu alanların bitkilendirilerek güzel bir alan haline getirildiğini söyledi.


Vatandaşlar ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehir girişinin bu haliyle daha da güzel olacağını söyledi.

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