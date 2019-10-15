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Atatürk Bulvarıyla eski Samsat Caddesi birbirine bağlanıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3.

Çevreyolunu Eski Samsat Caddesi'ne kadar uzatmak için çalışmalarına hız verdi.


Daha önce 3. Çevreyolunda kalan yapıları kamulaştırıp, yolu Atatürk Bulvarına kadar açan Adıyaman Belediyesi'ne bağlı ekipler, şimdide 3. Çevreyolunu Eski Samsat Caddesine bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan Millet Caddesi'nde çalışmalara başladı. Kazı işlemlerinin sürdürüldüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yolun 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olacağını belirterek, “Atatürk Bulvarı üzerinden 3. Çevreyoluna bağlanacak olan yolun belli noktalarına menfez ve toprakarme duvar yapılacak. Hedefimiz en kısa sürede yolu trafiğe açmak” diye konuştu.

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