Atıcılık sporcuları sevinçlerini Müdür Keleş ile paylaştı

Adıyamanlı Atıcılık Sporcuları aileleriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i ziyaret ederek elde ettikleri başarıları paylaştı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Havalı Silahlar Türkiye Kupası 29 Ocak - 02 Şubat tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 430 sporcunun katıldığı yarışmaya Adıyaman'dan 5 sporcu katıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdür Fikret Keleş, “Adıyaman adına yarışlara katılan Ahmet Muhammed Tekdal'ın Minik Erkekler Havalı Tüfek kategorisinde 311,3 puan toplayarak Türkiye 1. si olmuş ve rekorunu egale ederek yeni bir Türkiye rekorunu kırmıştır. Muhammed yaşına göre inanılmaz başarılara imza atıyor. Her atışında hedefi 12'den vurmayı başaran muhteşem bir sporcumuz. Elde ettiği Türkiye Şampiyonluklarını her yıl daha da ileriye götürerek rekor üstüne rekor kırıp hem ailesini hem de bizleri gururlandırıyor. Ben Adıyaman'ı her zaman başarı ile temsil ederek adımızı Türkiye'ye duyurmayı başaran sporcumuza ve antrenörümüze ve ona her zaman destek olan ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gelecekte dünya şampiyonlukları elde edeceğine inanıyorum” diye konuştu.