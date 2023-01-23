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Atık malzemeler alev aldı

Adıyaman’da henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan atık malzemeler korkuya neden olduEdinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında bulunan boş bir alana bırakılan atık malzemelerde yangın meydana geldi.

Adıyaman'da henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan atık malzemeler korkuya neden oldu


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında bulunan boş bir alana bırakılan atık malzemelerde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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