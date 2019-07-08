Atık toplayıcıların depoları tahliye edilecek

Adıyaman'da her geçen gün büyüyen bir sektör haline gelen atık toplayıcıların depolarının, kötü koku ve görüntü yaydığını söyleyerek şikayette bulunan bazı vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki yerleşim alanlarında bulunan depoları inceleyerek, uygun olmayanların tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Söz konusu depoları tek tek inceleyen ve tahliye için depo sahiplerine belirli bir zaman veren ekipler, kısa süre içerisinde uygun olmaya depoların şehir merkezi dışına çıkarılacağını dile getirdi.

Denetimlerden ve alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediyesi yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.