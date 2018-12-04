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Atız, Dünya Madenciler Gününü kutladı

Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, madenciliğin dünyanın en zor ve meşakkatli mesleklerden biri olduğunu belirtti.


Atız, “Günümüz koşullarında madensiz yaşam düşünülemez. Madencilerin yerin derinliklerinden bin bir meşakkatle çıkardığı madenler sayesinde yaşamımız modernleşmekte ve kolaylaşmaktadır. Bu yüzden madenciliğin gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve desteklenmesi gerekmektedir. Keşfedilen her kaynak ve üretime geçirilen her maden ülkemizin kalkınmasına hizmet demektir. Çevre ve insan sağlığına duyarlı bir üretim anlayışı ile maden zenginliklerimizi ekonomiye kazandırmalıyız. Unutulmamalı ki biz zengin madenlerimizin fakir bekçileri olmamalıyız. Bu vesile ile tüm madencilik camiamızın 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, sektörümüze emeği geçen tüm madencilere şükranlarımızı sunuyor ve bu uğurda hayatlarını kaybeden tüm emekçileri minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

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