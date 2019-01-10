Atız, Gazeteciler Gününü kutladı

Atız, “Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve ahlak kurallarına uyarak görev yapan gazeteci arkadaşlarımız ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişerek kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medya aynı zamanda ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Fedakarca çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Zor şartlarda da olsa özverili bir şekilde mesleğini gerçek anlamda yerine getiren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, yaşamları boyunca kendilerine ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar diliyorum” diye konuştu.