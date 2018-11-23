Atız Öğretmenler Gününü Kutladı

Bir ülkenin eğitimdeki başarısı, o ülkenin eriştiği medeniyet seviyesinin göstergesi olduğunu belirten Başkan Atız, “Toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde en önemli etken eğitim sistemidir. Öğretmenler de bu sistemin en önemli parçasıdır. Bir toplumun hamurunu yoğuran ve ona şekil veren öğretmenler, toplumların yarınlara güvenle bakabilmeleri, geleceklerini garanti altına alabilmeleri için varlığına ihtiyaç duyulan en önemli kişilerdir. Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakar ve onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan, doğruyu, güzeli, iyiyi, her alanda yeniliği ve yenileşmeyi savunan gerçekleri anlatan, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı, geleceğin ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş olan eğitim camiasının tüm değerli mensuplarına Allah'tan rahmet, emekli olan ve görevi başında olan öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim” diye konuştu.