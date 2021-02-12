Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyüne yöresel ürünler pazarı kurulacak.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki Atmalı köyünde kurulması planlanan yöresel ürünler pazarının yerinde Kaymakam Nazlı Demir incelemelerde bulundu.

Kaymakam Nazlı Demir, İl Genel Meclis üyeleri ve beraberindeki heyetle birlikte Atmalı köyünü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Demir, köylülerle gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.