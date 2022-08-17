ATSO Başkanı Uslu'dan EPDK yönetmeliğine tepki

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'ndaki bazı düzenlemelerin ciddi sıkıntılara yol açacağını kaydetti.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu, EPDK'nın lisanssız elektrik üretimi yapan işletmelerin tüketim fazlası enerjinin bedelsiz devri hakkında çıkardığı yeni yönetmeliğin, ruhsatları alınmış ve uygulamada olan projeleri içermemesi gerektiğini söyledi.

12 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan ve yürürlükte olan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” ile tüketim abonelerine Sözleşme Gücü'nün iki katı kadar lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (GES) yapma imkanı sağlandığına dikkat çeken Uslu, EPDK'nın yeni yaptığı düzenleme ile tüketim fazlası enerjinin bedelsiz olarak sisteme verilmesinin öngörüldüğünü, bunun da büyük haksızlığa yol açacağını vurguladı.

Yeni yayınlanan yönetmeliğin geriye dönük olarak 2019'dan sonra yapılan yatırımları da kapsadığını belirten ATSO Başkanı Uslu, yaptığı açıklamada; “Yeni yayınlanan yönetmelik ile 2019'dan itibaren yani 2020, 2021 ve 2022 yılında bu alanda yatırım yapan ve ciddi anlamda kredi çekerek bu alana yönelen firmalarımız, yayınlanan bu yönetmelik ile birlikte çok büyük kayıplar yaşayacak ve ürettiklerini satamayacaklardır. Burada bir şeyin altını çizmek istiyor ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna öneride bulunmak istiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bakacak olursak, aslında EPDK'nın örnek vererek gösterdiği amaç dışında kullanılan yapımlar devam ettiğinde, kapasite dolduğu için gerçek üreticinin üretim yapamamasından kaynaklı zararı oluşmaktadır. Bu düzenleme gerekli bir düzenlemedir fakat altını çizerek belirmek istiyoruz ki bu karar bundan sonraki yapılacak olan yatırımlar için geçerli olur ise önceki yatırımcılarımız da zarara uğramamış olup, yeni yapacaklar da buna göre program ve yatırımlarını yaparlar. Bizim bu tavsiyemizi EPDK dikkate alır ise şu an Türkiye'nin gündemini meşgul eden bir sorun ortadan kalkmış olur. Devletimizin bizim bu çağrımızı dikkate alacağına ve düzenlemenin gözden geçirilerek 2019 yılından sonra ki yönetmeliğin çıktığı tarihe kadar ki süre arasında yatırım yapanların muaf tutulması için düzenlemeyi tekrardan geçireceğine olan inancımızı taşıyoruz.

Bugüne kadar İş Dünyasının Taleplerini dikkate alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan bu düzenlemeyi yeniden revize edilmesi için gerekli adımları atacağına inanıyor ve haksız mağdur olan yatırımcılarımızın yanında olacağını biliyor ve EPDK'nın kararını desteklemiyoruz. Cari açığımızın ana kaynağı ithal ettiğimiz enerji iken ve yerli kaynaklarla enerji üretimini arttırabilmek için çaba gösterirken, yeni yatırımcılarımızı caydıracak, daha önce yatırım yapmış olanları sıkıntıya sokacak bu yönetmeliğin ivedi şekilde gözden geçirilmesi taleplerimiz şahsım olarak da ikili görüşmelerle ilgililere ve siyasetçilerimize süreç aktarılmıştır. Eğer bu durum böyle devam ettiği taktirde yatırımcının devlete olan güveni sarsılacaktır. Üyelerimizin konuyla ilgili mağduriyetinin önlenmesi hususunda konuyu yakinen takip etmekteyiz. Gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.