ATSO ile Adıyaman Üniversitesi işbirliği yapacak

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Adıyaman Üniversitesi arasında sektörlerin sorunlarının üniversite, iş dünyası iş birliği kapsamında çözümüne ilişkin ‘ATSO Meclis ve Meslek Komiteleri ile Adıyaman Üniversitesi işbirliği sektör sorunlarını tespit etme ve çözüm önerilerini oluşturma toplantısı' düzenlendi.

ATSO'da düzenlenen toplantıda Adıyaman'da uzun yıllardır beklenen sanayi-üniversite işbirliğine yönelik ilk adımlar atıldı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile Adıyaman Üniversitesi, sektörel gelişim ve kalkınmaya akademik destek verecek.

Düzenlenen toplantıya ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, ATSO Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, akademisyenler, ATSO meclis üyeleri ve meslek komite üyeleri katıldı.

Toplantıda Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliğinin arttırılmasının Adıyaman ekonomisi ve ticareti için fayda sağlayacağına dikkat çekildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Meslek komitelerimiz odamızın ve yönetim kurulumuzun itici gücüdür. Meslek komitelerimizin çalışmaları doğrultusunda yönetim kurulumuz çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim kurulu olarak meslek komitelerinden istediğimiz, her ayın kendileri için belirlenen günlerinde toplanarak öncelikle kendi meslek gruplarındaki sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek yönetim kuruluna iletmelerini istiyoruz. Sizlerden ricamız tüm 18 meslek komitemizin bizlere gerek kendi meslek grupları ile gerekse ilimiz ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini iletsinler ki bizlerde gerekli üst makamlarla görüşerek sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı sürdürelim. Odamız her zaman önereceğiniz tekliflere açıktır, yanınızdadır. Üniversite ve özel sektör işbirliği yıllardır konuşulmuştur. Ancak bir türlü eyleme geçirilememiştir. Adıyaman'da gelişen birçok sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu belirledik ve bu konuyu üniversitemizle paylaştık. Toplantımıza üniversitemizden akademisyenleri de davet ederek sorunların çözümü noktasında onlarında fikirlerinden istifade edeceğiz ” dedi.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, oda olarak Adıyaman Üniversitesini önemsediklerini belirterek ATSO ile üniversite arasında sinerji oluşturarak tarım, turizm, tekstil ve mermer sektörlerinde Adıyaman Üniversitesinden destek beklediklerini söyledi.

ATSO Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay, “Bu ilde yaşayan ticaret adamları olarak gönlümüzden geçen bu işi daha profesyonel yapan insanlarla bir araya gelerek üniversitemizdeki bilim insanlarından yani kamu ve ticaret adamlarıyla birleştirmek amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Solmaz hocama konuyu ilettiğimde olumlu baktı ve bize kapılarını açtı. Bu işbirliği atacağımız çalışmamızda atacağımız adımların başlangıcı olacaktır. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan ATSO meslek komiteleri üyeleri kendi sektörleri ile ilgili çeşitli konulardaki sorunlarını ve düşüncelerini dile getirdiler.