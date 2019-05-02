ATSO, TOBB'un 75. Genel Kurulunda Adıyaman çiğ köftesini tanıttı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen TOBB'un 75. Genel Kurulunda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının açtığı stant büyük ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 75. Olağan Genel Kurulunda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) açtığı stant en çok ilgi gören stant oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kurulu sebebiyle TOBB Birlik Merkezi Bahçesi'nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

TOBB Genel Kurulunda odaların açtıkları stantlarda yöresel ürünler sergilenirken Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının açtığı standa ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Neredeyse Adıyaman'la özdeşleşen ve Adıyamanlıların tüm dünyaya tanıttığı çiğköftenin ikram edildiği ATSO standı önünde uzun kuyruklar oluştu. Hazırlanan 3 bin kişilik çiğköfte davetlilerin büyük beğenisini topladı. Adıyaman standının diğer illerin stantlarına oranla daha yoğun olması dikkatlerden kaçmadı. Acı lezzeti tatmak isteyen katılımcılar adeta birbirleriyle yarıştı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise, Adıyaman standına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Ülkemizin farklı birçok lezzeti var. Çiğköftemizde bu lezzetlerin başında yer alıyor. Bizde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB'un 75. Genel Kurul toplantısında Adıyaman çiğköftesini tanıtalım istedik. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Standa emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Adıyaman'ımızın gerçekten çok lezzetleri var. Bunları daha farklı platformlarda tanıtmak için önümüzdeki günlerde çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen delegelerin katılımıyla 1-2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurula, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcıları Metin Günay, Emin Güleş, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Ünsal, ATSO Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Eroğlu, Abdurrahman Yargucı, Nuri Günaydın, Hacı Dikmen, TOBB Genel Kurul Delegeleri olan Dindar Kırmızıgül, Nusret Haras, Hüseyin Turan, ve Genel Sekreter Ahmet Çakır katıldı.