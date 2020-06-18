ATSO, Vali Aykut Pekmez onuruna veda yemeği düzenledi

ATSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen veda yemeğine Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Yönetim kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman'a yaptığı hizmetler nedeniyle Vali Aykut Pekmez' teşekkür etti. ATSO bünyesinde bulunan ASGEM'in kurulum aşamasında çok emek harcadığını belirterek Vali Pekmez'e bundan sonraki hayatında başarılar diledi. Vali Aykut Pekmez ise, “Meslek hayatım boyunca hem kendimin hem de birçok çalışma arkadaşımın veda yemeğine katıldım. Veda yemeklerinde bulunmak ve konuşmak hep zor olmuştur. Çünkü karışık duyguları bir arada yaşıyorsunuz. 1997 yılında Kaymakamlık görevine başladığımdan beri bu 11. tayinim oluyor. Kamudaki görevim süresince görevimi ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. İdarecilik gibi sorumluluğu çok olan mesleklerde mükemmelliği yakalamak takdir edersiniz ki çok kolay olmuyor. Adıyaman'a 1,5 yıl gibi bir süre hizmet ettik. Üzüntüsüyle sevinciyle burada hayatımızın bir parçasını geçirdik. Bundan sonra fahri bir Adıyamanlı olarak daha önce görev yaptığımız yerlerde bağlantımızı sürdürdüğümüz gibi Adıyaman'da da bağlantılarımız sürecektir inşallah. Birkaç gün sonra Adıyaman'dan ayrılacağız ama gönlümüzün bir parçası Adıyaman'da olacaktır. Kapımız ve gönlümüz bulunduğumuz yerlerde her zaman bir fahri Adıyamanlı olarak bütün Adıyamanlı kardeşlerimize açık olacaktır. Devletimizin bizlere sağladığı imkanlarla Adıyaman'da elimizden geldiğince yatırımlara ve hizmetlere katkı sunmaya çalıştık” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu Vali Aykut Pekmez'e hediye takdim etti. Veda yemeği sonrası Vali Aykut Pekmez, yemeğe katılan tüm konuklarla tek tek vedalaştı.