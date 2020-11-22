İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Av tüfekleri, fişekler ve tabanca ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekiplerince yapılan şok uygulamada av tüfekleri, fişekler ve tabanca ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis ekiplerince Sitilce Mevkiinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde yoldan geçen kişilerin tek tek kimlik kontrolleri yapıldı. 100'e Yakın kişinin GBT sorgusunun yapıldığı şok uygulamada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 22 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yunus polis ekiplerinin şok denetimlere aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.