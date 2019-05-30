Av yasağına uymayanlar jandarmadan kaçamıyor

Adıyaman'da, av yasağına uymayarak balık avlayan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Atatürk Barajında ve kıyılarında av yasağına uymayan kişilere yönelik denetimleri artırdı. Jandarma ekipleri çalışmalar kapsamında E.Ç., H.G., U.Ç., M.Ç., E.E., ve M.A., isimli toplam 6 kişiyi balık avladıkları esnada yakaladı. Yakalanan kişilerin balık avlamada kullandıkları ağlara, oltalara ve yakaladıkları balıklara el konulurken 6 kişiye toplam 9 bin 810 TL para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin av yasağına uymayanlara yönelik çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.