Avcı takibi sırasında araç takla attı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde avcı takibi yapan Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaza yaptı. Araçta bulunan 4 kişinin burnu bile kanamadı.

Kaçak avlanma ihbarı alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Ahmet Kıslak yönetimindeki 02 FE 187 plakalı pikap ile giderken rot başının kırılması nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan pikap takla atarak ters döndü.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan muhafaza memuru Şükrü Şaşmaz, işçi Yasin Cingöz ve orman mühendisi Onur İnan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada araç içerisinde bulunan kimsenin burnu bile kanamadı.

Yetkililer pikabın ağır hasar gördüğünü ifade etti.