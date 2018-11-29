Avrupa şampiyonları Müdür Demirel'e bir araya geldi

Avrupa Şampiyonu olan Besni Do-Kan Spor Kulübü sporcuları Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'i ziyaret etti.

Uluslararası Muay -Thai Amatör Federasyonu - IFMA ve Avrupa Muay -Thai Federasyonu EMF tarafından Antalya´da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Türkiye´yi temsilen katılan Besni Do-Kan Spor Kulübü sporcularından, minik bayanlar kategorisinde İrem Dutlu 34 kilogramda Avrupa şampiyonu, minik erkekler kategorisinde Umut Korkmaz 32 kilogramda Avrupa 2.´si olarak büyük başarı elde etti. Şampiyon sporculara ve antrenör Serdar Meşen'e hediye sunan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, "İlçemizin böyle büyük bir turnuvada böyle bir başarı ile temsil edilmesi gurur verici. Gururumuz öğrencilerimizin kazandığı dereceler ile daha da arttı. Sporun bir kültür ve yaşam tarzı olması gerekir. Ben bu düşünceler ile kıymetli hocamızı ve sevgili öğrencilerimi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.