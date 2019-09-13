Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı “Hasta ve Yaşlı Bakımında Avrupa Uygulamalarının Adıyaman'a Uyarlanması Projesi” tamamlandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği Hasta ve Yaşlı Bakımında Avrupa Uygulamalarının Adıyaman'a Uyarlanması Projesi ile Avrupa'da ki hasta ve yaşlı bakımı Adıyaman'a uyarlandı.

Hasta ve yaşlı bakımı hizmetlerinde uzmanlaşmış, çağdaş, yeni teknik ve teknolojilerle donanmış, insani değerlere sahip, yardımsever, saygılı, mesleğin inceliklerini bilen, girişimci, iletişimi kuvvetli, inovatif, donanımlı hemşire yardımcılarına Avrupa seviyesinde bir staj imkanı sağlandı.

Proje ile yurt dışında üç farklı çalışma gerçekleştirilerek Adıyaman Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örencilerine uluslar arası geçerliliği olan sertifika verildi. Proje ile 18 öğrenci Almanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nde 14 gün staj yaptı.

Okul idarecileri, öğrenciler artık alanlarında daha donanımlı, mesleki yeterlilikleri ve bilgileri fazla çalışan adaylar haline geldiğini ifade etti.