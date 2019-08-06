İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ay çekirdeği yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.


Olay, Gölbaşı Malatya Karayolu Ozan köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Öztürk yönetimindeki 02 KB 898 plakalı ay çekirdeği yüklü kamyona seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.


Kamyonun dorsesinde başlayan yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, kamyonun içindeki ay çekirdekleri kullanılmaz hale gelirken ve kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.