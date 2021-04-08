Ay yıldızlı anıt yerine yerleştirildi

Kısa süre önce hizmete açılan Altınşehir Mahallesi'ndeki farklı seviyeli köprülü kavşağın üstünde bulunan Üniversite Kavşağı için anlamlı bir anıt yapmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, halkın oylarıyla belirlenen anıtı yerine dikti. Adıyaman Belediyesi tarafından beğeniye sunulan 5 tasarım içerisinden en çok oyu alarak, alana dikilmesine karar verilen ay yıldızlı anıtı alana diken yetkililer, şehrin girişine dikilen anıtın hayırlı olmasını diledi.