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Ayağı demir ile duvar arasına sıkışan kedi kurtarıldı

Adıyaman’da, ayağı demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, ayağı demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da bir kedi ayağını Alitaşı Mahallesinde bir ikametin balkon kapısında bulunan demir korkuluk ile duvar arasına sıkıştırdı. Kedinin durumunu fark eden ikamet sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kedinin sıkışan ayağı bulunduğu yerden çıkarıldı.

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