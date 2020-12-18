İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayağı kırık kedi tedavi altına alındı

Adıyaman’da, bir iş yerinin çatısında mahsur kalan ve aynı zamanda ayağı kırık olan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerinin çatısında mahsur kalan ve aynı zamanda ayağı kırık olan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde bir iş yerinin çatı kısmından gelen kedi seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak burada bulunan kediyi kurtardı. Bir ayağı kırık olduğu anlaşılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürülerek tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.