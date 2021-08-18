Ayağı kırılan kadın için dere tepe aşıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tarlada düşerek ayağını kıran yaşlı kadın için 112 Acil Sağlık ekipleri başta olmak üzere herkes seferber oldu. Yaşlı kadın için kaygan taşların üzerinden ve dere yataklarından geçildi.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyü yakınlarında kendisine ait bahçede sulama yapan Elif Sönmez isimli yaşlı kadın, burada düşerek ayağını kırdı. Kadının yakınları tarafından fark edilen durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yolların bozuk olması ve ambulansın dere yataklarından geçememesinden dolayı yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geçti. Yaşlı kadına ulaşan sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastayo taşınabilir sedye üzerine aldı. Kadın, sağlık ekipleri ve yakınlarının da yardımıyla taşınmaya başlandı. 2 Kilometrelik bir mesafe taşınan kadın için, paçalar katlanarak su dolu dere yataklarından geçildi. Bu anlar yaşlı kadının yakınları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Dere yataklarında bulunan kaygan taşlara basa basa ilerleyen sağlık ekipleri ambulansa ulaşarak yaşlı kadını Besni ilçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Elif Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.