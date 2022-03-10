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Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı

Adıyaman’da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.

Adıyaman'da bir binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yapan 2 şahıs kameralara yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi TOKİ'lerde bulunan 7 katlı bir binaya giren kimliği belirsiz 2 şahıs, binada bulunan dairelerin önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. Daireler önünde bulunan ayakkabıları alan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Şahıslar binada bulunan çok sayıda ayakkabı çalarak kayıplara karıştı.

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