Ayakkabı tabanında uyuşturucu

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışma kapsamında, Kahta- Diyarbakır karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda, araçta bulunan İ.H.D. isimli şahsın ayakkabısının taban kısmında alüminyum folyoyla paketlenmiş 41.17 gram esrar ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken uyuşturucu maddeyee ise el konuldu.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.