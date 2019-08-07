İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı

Adıyaman’da Besni-Gaziantep yolu üzerinde seyir halinde olan ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı.

Adıyaman'da Besni-Gaziantep yolu üzerinde seyir halinde olan ayakkabı yüklü kamyonet alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni istikametine giden Cengiz Kara idaresindeki 02 BK 111 plakalı ayakkabı taşıyan kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.