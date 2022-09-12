Aydın: “Adıyaman eğitimde çağ atlamaya devam ediyor”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın eğitim ve öğretimde çağ atladığını vurguladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti iktidarının her zaman öncelikleri arasında bir numarada yer alan eğitim yatırımların olanca hızıyla devam ettiğini vurguladı.

AK Parti iktidarı öncesi ve sonrasını kıyaslayan Aydın, “AK Parti hükümetlerinin Adıyaman genelinde milli eğitim alanında yapmış olduğu yatırımlar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde alnımızın akı icraatlar olarak tarihe geçmektedir. Modern okulları, artan öğretmen kapasitesi, her türlü çağdaş teknik altyapısı, eğitim tesisleri, inşa edilen yapılarıyla, yapılanlar hemşerilerimizin de takdirine mahzar olmuştur.

Bu vesileyle eğitim ve öğretim alanında yapılanlara buradan tekrar bir göz atacak olursak; 1923 yılından 2002 yılınan kadar ki toplam derslik sayısı 3 bin 518, 2002 yılından bugüne kadar ki biten derslik sayısı 3 bin 778'dir. 5 bin 355 olan öğretmen sayısını 11 bin 56'ya çıkardık. Böylece, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 27'den 15'e kadar düşürerek eğitimin kalitesini arttırdık.

6 adet spor salonu, 1 adet konferans salonu, 220 yataklı uygulama oteli, 100 daireli lojman yapımı tamamlanmış bulunmaktadır. Bu yatırımlar için güncel fiyatlarla 4 trilyon 533 milyon 600 bin TL ödenek harcanmıştır.

Diğer taraftan, devam eden yatrımlarımızdan 942 derslik, 510 öğrencilik pansiyonu, 4 daireli lojman yapımı devam etmektedir. Devam eden yatırımlarımız için 1 trilyon 255 milyon 326 bin 120 TL ödenek tahsis edilmiştir. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında toplam yapılan derslik sayısı 4 bin 720, güncel fiyatlarla toplam harcanan/harcanak ödenek 5 trilyon 788 milyon 926 bin 120 TL, derslik başına düşen öğrenci sayısı 24 olacaktır. Ayrıca, ilimizde ikili eğitim yapan okul kalmayacaktır.

Her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da Adıyamanııza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer, milletvekili arkadaşlarım ve tüm eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilere ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, eğitim neferlerimize üstün başarılar temenni ediyorum” dedi.