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Aydın: “Adıyaman emin ellerde”

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, iki gün süren Bakan ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.


Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık iki gün çeşitli Bakanlar ile görüştü.


Ziyaretlerin ilk gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi, ikinci gününde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Son Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.


Adıyaman'da devam eden yatırımlar ve projeler ile ilgili bakanlarla yapılan görüşmeleri değerlendiren Ahmet Aydın, “Çok verimli toplantılar oldu. İlgili kurumların temsilcileri de vardı. Tüm hizmet alanlarında planlanan, yapılan yatırımlar ile yapacağımız yeni yatırım kalemlerini tek tek değerlendirdik. Adıyaman'ımızın geleceği açısından son derece faydalı görüşmeler yaptık. Mevcut yatırmaların hızlandırılması ile ilimize yeni yeni yatırımların kazandırılması hususunda ciddi destekler aldık. Seçilmiş ve atanmışlar olarak hep birlikte İlimizin kalkınması için yekvücut olarak gayret ediyor, samimiyetle yapılacak tüm hizmetlerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Adıyaman emin ellerdedir” diye konuştu.

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